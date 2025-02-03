皆さんはわが子の思わぬ行動にヒヤリとさせられたことはありますか？まさかこんなことはしないだろうと思っていても、ときに子どもは大人の想像を超えるようなことをします。今回ご紹介する作品は子どもにヒヤリとさせられたエピソードです。ホニャララゆい(@honyararayui)さんのインスタグラムで掲載された連載漫画『謎の訪問者』をご紹介します。どうぞごらんください。 ©honyararayui ©honyarar