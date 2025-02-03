昨季限りで阪神を戦力外になった片山雄哉捕手（30）が2日、自身のインスタグラムで現役を引退することを公表した。自筆のメッセージをアップして「現役を引退いたします」、「これからは感謝の気持ちを違った形で恩返ししたい」などとつづった。18年に育成ドラフト1位で入団。19年に支配下登録され、22年に1軍で2試合に出場した。