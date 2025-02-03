山火事被災者への支援を訴えるグラミー賞のレッドカーペット＝2日、ロサンゼルス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米音楽界で最高の栄誉だとされる第67回グラミー賞の発表・授賞式が2日、西部ロサンゼルスで開かれた。音楽家の故坂本龍一さんによる最後のピアノ・ソロ・コンサートを収録した「Opus（オーパス）」が最優秀ニューエイジ、アンビエント、チャント・アルバム賞にノミネートされるなど、日本の複数の音楽家が候補入り