「阪神春季キャンプ」（２日、宜野座）球団ＯＢでデイリースポーツ評論家の糸井嘉男臨時コーチ（４３）はクリケットバット２本を手に持ち、朝から元気いっぱいに姿を見せた。小雨が降り、どんよりとした空気の室内に「クリケットするって聞いたぞ〜」と明るい声が飛ぶ。佐藤輝だけでなく、木浪や中野も興味津々だった。佐藤輝のために用意した超人ボール。自身は日本ハム時代に小笠原道大氏の練習を見て始めた。「ズシッてく