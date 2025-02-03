「阪神春季キャンプ」（２日、宜野座）未完成の荒々しさが逆に無限の可能性を感じさせた。阪神ドラフト３位の木下里都投手（２４）＝ＫＭＧホールディングス＝が、キャンプ２日目に初めてブルペン入りして３５球。スライダーを交ぜた制球にバラつきはあったが、室内に重低音が響く投球には迫力があった。「フォームを意識して投げたんですけど、いい時の感覚で投げられているんじゃないかなと感じながら投げていました」余