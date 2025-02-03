８人組アイドルグループ・ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴが２日、東京・豊洲ＰＩＴで初のワンマンライブを開催し、２２００人を沸かせた。アイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．」の新星。昨年８月にお披露目されると、メジャーデビュー曲「かわいいだけじゃだめですか？」がＴｉｋＴｏｋ総再生回数４２億回超えと大バズりし、戦国アイドル戦線に名をとどろかせている。メンバーカラー・オレンジの川本笑瑠（えみる、２２