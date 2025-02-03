寒川町役場（資料写真）任期満了に伴う神奈川県寒川町議選（定数１８）は４日、告示される。現時点で２１人が立候補を予定しており、激戦が予想される。投開票は９日。立候補予定者の内訳は現職１５人、元職１人、新人５人。党派別では公明３人、共産、自民、立民各２人、諸派１人、無所属１１人となっている。一方、現職２人が引退する見通し。立候補の届け出は４日午前８時半から午後５時まで、町民センターで受け付ける。