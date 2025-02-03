グローバルボーイズグループ・ＪＯ１、ＩＮＩ、ＤＸＴＥＥＮらが所属する芸能事務所「ＬＡＰＯＮＥ」のアーティスト合同ライブ「ＬＡＰＯＳＴＡ２０２５」の最終公演が２日、東京ドームで開催された。２０２３年の初開催から３回目となる今回はガールズグループ・ＭＥ：Ｉ、ＩＳ：ＳＵＥも参加し、初のドーム開催で５組総勢４３人の超豪華な夢のコラボが実現。３日間で１５万人を動員し、盛大なライブの千秋楽を堂々と締めくく