【モデルプレス＝2025/02/03】モデルで女優の菊地姫奈が、2月3日発売の『週刊プレイボーイ』（集英社）7号に登場。16ページに渡る撮り下ろしで、美しいボディを披露している。【写真】菊地姫奈、美ボディ輝くTバックショット◆菊地姫奈、ふんわり美バスト披露ファッション誌『non-no』（集英社）の専属モデルで、女優として活躍する菊地。今号ではランジェリー姿でふんわりとしたバストと透明感溢れる素肌を披露している。◆表紙は