ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１日（日本時間２日）、本拠地・ドジャースタジアムでファン感謝イベント「ドジャーフェスト２０２５」に出席。同僚となった佐々木朗希投手（２３）の入団交渉での“口説き文句”の一部を明かした。大谷が岩手の後輩への思いを口にした。２０球団以上が争奪戦に参加した佐々木朗希投手（２３）＝写真、ＡＰ＝のド軍入り決定後、初言及。最終面談に同席した大谷は「日本人の選手として少し早