¡Ö£Ä£å£Î£Á½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£²Æü¡¢µ¹ÌîÏÑ¡Ë£Ä£å£Î£Á¡¦ËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬ÍèÇ¯¤Î£×£Â£ÃÆüËÜÂåÉ½Áª½Ð¤Ø¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬µ¹ÌîÏÑ¥­¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¡£Á°²ó¤Î£²£´Ç¯Âç²ñ¡¢ºò½©¤Î¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¾ïÏ¢¤À¤¬¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¼¡¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤ÆÀ®ÀÓ¤ò½Ð