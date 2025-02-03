「巨人春季キャンプ」（２日、宮崎）巨人・阿部監督が精力的に選手を見て回った。キャンプ前に「とにかく見ているよ、俺は」と宣言した通り、１軍の全体練習後は２軍を視察して、ドラフト１位・石塚（花咲徳栄）の打撃に熱視線。「しっかり体を作って、思い切りやってほしい」と話した。最後は特守の秋広に自らバットを握って約３０分間のノック。秋広は「感謝したいと思う」と表情を引き締めた。