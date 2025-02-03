「日本ハム春季キャンプ」（２日、名護）日本ハム・伊藤大海投手（２７）がブルペンに入り、習得中の新球「キックチェンジ」で捕手を驚かせた。直球と変化球を２２球投げ、一度は投球を終えようとしたが“おかわり”。出力を少し落として新球種を５球投じ、締めくくった。キックチェンジは通常のチェンジアップより速く、右腕なら左打者から逃げる方向にシンカーのように落ちるのが特徴。多彩な変化球を操る伊藤ですら「今ま