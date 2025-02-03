「楽天春季キャンプ」（２日、金武）「二刀流」挑戦に意欲を示している楽天・辰己涼介外野手（２８）が第３、第４クール中にもブルペン入りする意向を明らかにした。「恥ずかしい球は投げないと思う。準備はしてきたので、その準備が鈍らない程度にはしておきたい」。表情は真剣そのもの。本気でマウンドを狙う。野手としての全体練習ではフリー打撃で柵越えも披露。「角度をつけたい」と明確な目標を持ちながらバットを振り