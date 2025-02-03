◇３日（月）▲国会本会議（１４：００）▲完成車メーカー５社の１月販売実績発表 ◇４日（火）▲閣議（１０：００）▲尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の弾劾審判、第５回弁論（１４：００、憲法裁判所）◇５日（水）▲特になし◇６日（木）▲尹大統領の弾劾審判、第６回弁論（１０：００、憲法裁）◇７日（金）▲ ハルビン冬季アジア大会開会式（２１：００、中国・ハルビン）◇８日（土）▲特になし◇９日（日）▲特になし著作権