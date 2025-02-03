《東京競馬出来事＆制裁》【過怠金】▽8R…小島師1万円（登録服色を使用できなかったことについて）▽12R…横山武5万円（直線外斜行）【戒告】▽2R…原（ムチの使用法）原田（直線内斜行）▽4R…原（直線内斜行）▽6R…田辺（直線外斜行）▽9R…松岡（直線外斜行）