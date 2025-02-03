「大阪・関西万博開催記念 ACN EXPO EKIDEN 2025」の魅力を毎週お届けする番組「EXPO～未来へのタスキ～」（ABCテレビ）。 ©ABCテレビ 史上初！実業団と大学生のトップチームが７区間・約55㎞をタスキでつなぎ激突する「ACN EXPO EKIDEN 2025」。 実業団チームの注目は、ニューイヤー駅伝を制し、5年ぶりの日本一に輝いた旭化成。中でも「エキスポ駅伝」にひときわ強い思いを持