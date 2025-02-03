【週刊プレイボーイ7号】 2月3日 発売 価格：定価 650円 デジタル版 550円 集英社は、雑誌「週刊プレイボーイ7号」を2月3日に発売する。価格は650円で、デジタル版が550円。発売にあわせ、関連グラビアが公開された。 今号では志田音々さんが表紙＆巻頭グラビアに登場。49分のDVDメイキング映像も収録される。また、矢野ななかさ