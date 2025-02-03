《小倉競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽5R…キタノプレンティ（馬場入場後に放馬、前胸部打撲傷）【過怠金】▽2R…菊沢1万円（発走後内斜行）▽7R…川端1万円（直線外斜行）【戒告】▽6R…川端（向正面内斜行）、鷲頭（直線外斜行）▽7R…柴田裕（直線外斜行）▽9R…小沢（ゴール前外斜行）▽12R…秋山（3角手前内斜行）