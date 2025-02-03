日本や韓国に続き、中国も本格的な人口減少時代に突入した。少子化を食い止め、社会や経済の活力を維持するにはどうすべきか。各国に共通する重い課題である。中国本土の総人口が２０２４年末時点で１４億８２８万人となり、前年から１３９万人減った。中国の人口は２２年に減少に転じていたが、３年連続の減少は１９４９年の建国以来、初めてだ。出生数は、前年比では５２万人増の９５４万人となり、８年ぶりに増加した。縁