ÎÏ´¶¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÈ´·²¤Î57µå¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿¾åÂôÄ¾Ç·Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬2Æü¡¢º£¥­¥ã¥ó¥×½é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£Á´8µå¼ï¤ò¸¶ÅÀ¤ËÌá¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¡£¡ÖËÍ¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥©¡¼¥à¤È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¶¯¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç48µå¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â9µå¡£Ä¾µå¤òÃæ¿´¤Ë¥«¡¼¥Ö¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥«¡¼¥Ö¡¢¥Õ