自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件で、派閥側からキックバック（還流）された収入などを政治資金収支報告書に記載していなかった所属議員側のうち少なくとも６９人が、訂正時に収支などを「不明」としたまま解消していないことがわかった。「不明」を残す限り、説明責任を果たしていない状態が続く。一方、収支報告書は保存義務のある３年を過ぎると順次廃棄され、専門家は「放置」を防ぐ対策を求めている。（広瀬誠、矢