第32回読売演劇大賞の各賞が3日付で発表され、最優秀作品賞には劇団新宿梁山泊の「おちょこの傘持つメリー・ポピンズ」が選ばれた。各賞の中から選ばれる大賞は28日の贈賞式で発表。最優秀男優賞＝木場勝己（「リア王の悲劇」「天保十二年のシェイクスピア」）▽最優秀女優賞＝岩崎加根子（慟哭のリア）▽最優秀演出家賞＝前川知大（「奇ッ怪小泉八雲から聞いた話」）▽最優秀スタッフ賞＝渥美博（「キラー・ジョー」「ロミ