虎のケンカ番長はこの男や！阪神の新助っ人右腕、ニック・ネルソン投手（２９＝前フィリーズ）が春季キャンプ地の沖縄・宜野座で、日に日に注目を集めている。本業とする投球術に加え、貴公子のようなルックスは文句なしのイケメン。それにしてもこの男、遠い昔にどこかで見たことがあるような…。ネルソンは最速１５８キロの直球に加え、ナックルボールが最大の武器。縦、横、斜めと不規則に変化する決め球はまさに変幻自在