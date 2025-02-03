ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１日（日本時間２日）、本拠地・ドジャースタジアムでファン感謝イベント「ドジャーフェスト２０２５」に出席し、１月にロサンゼルスで発生した山火事で自身も避難生活をしていたことを明かした。同時期にインフルエンザにもかかっていたが、すでに普段の生活に戻っており、今年初めてファンの前に現れて、左肩手術などからの順調な回復具合を報告した。左の薬指に指輪をはめた主役がステー