プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（３０）の単独インタビュー第１回。出演・制作総指揮を務める「ＹｕｚｕｒｕＨａｎｙｕＩＣＥＳＴＯＲＹ３ｒｄ“ＥｃｈｏｅｓｏｆＬｉｆｅ”ＴＯＵＲ」は千葉公演（７、９日・ららアリーナ東京ベイ）で千秋楽を迎える。今回も過去２作のアイスストーリー同様、物語（台本）も執筆した。命の哲学というテーマに向かって３日間徹夜で言葉を紡ぎ、完成した力作。準備段階で