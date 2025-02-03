U―20アジア杯を控えるU―20日本代表は千葉市内で合宿2日目を行い、MF佐藤龍之介（18＝岡山）がアジア“ダブル制覇”を誓った。23年のU―17アジア杯で背番号10を背負い優勝。今大会は4強入りでのU―20W杯出場権獲得が最大のミッションだが「優勝を目指している」ときっぱり言った。16歳でFC東京とプロ契約を結び、ロサンゼルス五輪世代の中心として期待を集めるMF。海外組の道脇やサウサンプトン入りする高岡らタレントぞろい