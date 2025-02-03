俳優でタレントの志田音々（26）が、3日発売の『週刊プレイボーイ』7号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場。癒やしの美ボディを大胆に披露した。【写真多数】美ボディを披露した志田音々ほか…『週プレ』7号先行カット志田は現役女子大生としてグラビアデビューし、お天気キャスターや『めざましテレビ』のイマドキガール、『仮面ライダーギーツ』（2022）出演、格闘技中継のレポーターなど、幅広い活躍で人気を集めてき