[2.2 ラ・リーガ第22節 オサスナ 2-1 ソシエダ]ラ・リーガは2日、第22節を各地で行い、MF久保建英所属のソシエダはオサスナに1-2で敗れた。リーグ戦では久保加入前の2021年12月以来約3年ぶりの3連敗。久保は相手の警戒が集まる中、決定機につながるような場面をあまり作り出せず、2点ビハインドとなった直後の後半33分に途中交代となった。序盤は一進一退の攻防が続いた一戦。前半10分、久保が最初のチャンスで縦突破を仕掛け