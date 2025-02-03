【フランス・リーグアン第20節】(Stade Auguste-Delaune)スタッド・ランス 1-2(前半1-1)ナント<得点者>[ス]オウンゴール(45分+1)[ナ]マティス アルビーヌ(42分)、モスタファ・モハメド(70分)<退場>[ス]ジョセフ・オクム(90分+4)<警告>[ス]ノア・サンギ(80分)、セドリック・キプレ(90分+3)、ジョセフ・オクム2(90分+4、90分+4)[ナ]モスタファ・モハメド(71分)、ジョアン ルプナン(81分)、ニコラ パロワ(89分)└ス