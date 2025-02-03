◇カーリング日本選手権第1日（2025年2月2日神奈川・横浜BUNTAI）2日に開幕し、女子1次リーグ4試合が行われた。22年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレは北海道銀行に5―7で敗戦。今大会で4位以下なら26年ミラノ・コルティナ五輪への道が断たれる大会初戦で、ストーンに氷上のごみがかむ不運もあり黒星発進となった。1次リーグは5チームずつの2ブロックで総当たりを実施し、上位3チーム計6チームが2次リーグに進出する。黒