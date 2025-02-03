ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関11thマンスリーBOATRACE杯」は3日目9〜11Rで準優勝戦があり、3日の最終日12Rに行われる優勝戦メンバーが出そろった。江本が好枠を生かして逃げる。目立つ舟足ではないがスタートに集中して主導権は渡さない。目指すは2023年7月8日の三国以来となる通算10回目、そして、ここ下関での初優勝だ。竹田が差して続いて地元ワンツーか。伸びている金田は3カドもありそう。金田次第