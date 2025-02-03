◇卓球全農杯全日本選手権ダブルス最終日（2025年2月2日愛知県・豊田市総合体育館）混合の決勝は木造勇人（関西アカデミー）安藤みなみ（トップ名古屋）組が小野寺翔平（リコー）枝広愛（中大）組を3―1で下し、初優勝を果たした。男子決勝は飯村悠太、木方圭介組（明大）が岩井田駿斗、中野琥珀組（山口・野田学園中）を3―1で退け、初優勝。女子は麻生麗名、笹尾明日香組（日本生命）が決勝で梅村優香、塩見真希組（サン