TBS「サンデー・ジャポン」が2日に生放送されゲスト出演した実業家の堀江貴文氏（52）の発言内容を訂正する一幕があった。堀江氏は番組内で元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏（49）から聞いた話として「フジテレビだけがアナウンス室が編成局の下にある」などと発言。その後、TBS良原安美アナウンサー（29）が「フジテレビに限った話ではございません」と伝え謝罪した。民放キー局では日本テレビがコンテンツ戦略局、テ