人気グループ・ＳｉｘＴＯＮＥＳの京本大我（３０）が今秋に上演されるミュージカル「Ｏｎｃｅ」（９月、東京・日生劇場ほか）で主演することが２日、分かった。アメリカの演劇界で最も権威のあるトニー賞の１１部門でノミネートされ、８部門で受賞した傑作の日本初演。京本は主人公のストリートミュージシャン「ガイ」を演じる。３０歳を迎えてから初舞台で、京本が人生の悲哀を背負った大人の男としての新境地を見せる。原作