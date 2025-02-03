◇スポーツクライミングボルダー・ジャパンカップ最終日（2025年2月2日東京・駒沢屋内球技場）男子決勝は24年パリ五輪複合銀メダルの安楽宙斗（JSOL）が84点で初優勝を果たした。18歳2カ月19日での優勝は、これまでの年少記録を1年以上更新するおまけ付き。「シーズンオフに取り組んできたメンタル強化（の成果）が出せた」と喜んだ。第1課題は8人中3人、第4課題は2人しか完登できなかった難関だったが、一撃で見事に