ＳｉｘＴＯＮＥＳの京本大我（３０）が、９月開幕のミュージカル「Ｏｎｃｅ」（東京・日生劇場など）で主演を務めることが２日、分かった。原作は２００７年公開のアイルランド映画「ＯＮＣＥダブリンの街角で」。失恋を機にミュージシャンの道をあきらめようとする主人公と、音楽を通して出会ったチェコ移民のヒロインが心を通わせていくストーリーで、１１年に米国でミュージカル化。１２年のトニー賞で作品賞や演出賞など