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竹田麗央　8差の6位後退　試合進行が遅く「後半は“待ち、待ち”だったので集中力が切れてたかな」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 米女子ゴルフツアーヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ
  • 1日、第3ラウンドが開催され、竹田麗央は3位から出た
  • 通算7アンダーで首位と8打差の6位に後退した
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