ニューストップ > スポーツニュース > 竹田麗央 8差の6位後退 試合進行が遅く「後半は“待ち、待ち”だっ… スポニチアネックス 竹田麗央 8差の6位後退 試合進行が遅く「後半は“待ち、待ち”だったので集中力が切れてたかな」 2025年2月3日 3時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 ざっくり言うと 米女子ゴルフツアーヒルトングランドバケーションズ・チャンピオンズ 1日、第3ラウンドが開催され、竹田麗央は3位から出た 通算7アンダーで首位と8打差の6位に後退した 記事を読む おすすめ記事 竹田麗央が圧巻イーグル、４打差３位に浮上！ 笹生優花は９位、古江彩佳は１７位…米女子ゴルフ第２日 2025年2月1日 9時10分 竹田麗央が新人賞へ意欲「1年間頑張った結果なので目指したい」米女子ツアー開幕前に最終調整 2025年1月30日 14時19分 竹田麗央「集中力が切れてたかな」合計32パットで伸ばし切れず6位後退 米女子ゴルフ開幕戦 2025年2月2日 11時44分 米女子ゴルフ開幕戦、竹田麗央と笹生優花が４位スタート…首位と５打差 古江彩佳は１４位 2025年1月31日 9時19分 竹田麗央と笹生優花、4位発進 米女子ゴルフ開幕戦 2025年1月31日 8時51分