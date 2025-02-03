プレミアリーグ第24節でホームにクリスタル・パレスを迎えたマンチェスター・ユナイテッド。前節のフラム戦で劇的勝利を果たしたユナイテッドはELも合わせると現在公式戦3連勝中。ルベン・アモリム新体制の下、少しずつ調子を上げつつあるも、リーグ戦は現在12位とここからさらに順位を上げていく必要がある。一方のパレスは現在プレミアリーグ13位。前節はブレントフォードに1-2で敗戦したが、ユナイテッドとの勝ち点差は2ポイン