[2.2 ラ・リーガ第22節](Estadio El Sadar)※26:30開始<出場メンバー>[オサスナ]先発GK 1 セルヒオ・エレーラDF 3 フアン・クルスDF 12 ヘスス・アレソDF 22 エンゾ・ボヨモDF 24 アレハンドロ・カテナMF 6 ルーカス・トロMF 7 ホン・モンカヨラMF 10 アイマール・オロスFW 11 キケ・バルハFW 14 ルベン・ガルシアFW 17 アンテ・ブディミル控えGK 13 アイトール・フェルナンデスGK 32 D. StamatakisDF 4 ウナイ・ガルシアDF