ドジャースの大谷翔平投手（30）が1日（日本時間2日）、本拠地ドジャースタジアムで開かれたファン感謝イベントに出席し、1月にロサンゼルスで発生した山火事の影響で2週間ほど自宅から避難していたことを明かした。投打「二刀流」での復活を目指し、昨年11月の左肩手術からのリハビリも順調。地元ファンにワールドシリーズ10連覇を約束し、佐々木朗希投手（23）との共闘も心待ちにした。大谷はMVPコールが飛び交う中で「ド