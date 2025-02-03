米大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手（３０）が１日（日本時間２日）、本拠地球場で行われたファン感謝イベントに出席後、報道陣の取材に応じ、佐々木入団の舞台裏やアジア人で初めて米国野球殿堂に選ばれたイチロー氏について語った。◇◇（トークショー）−第１子がもうすぐ誕生する。「初めてなので、緊張と楽しみが両方あります。本当に無事に生まれてきてくれれば、それだけで十分だなと思っています」−