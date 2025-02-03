『ホットスポット』（日本テレビ系）第4話は、清美（市川実日子）と高橋（角田晃広）が“自力”で問題を解決していくエピソード。スーパーに行って家のドレッシングが残り少なかったか、豆腐が冷蔵庫に入っていたかの賭けに負け、「クソが」と思いながらも、清美が夜勤のホテル業務でお湯が出なくなるトラブルを自力で対応し、女性を連れ込んでいたクレーム客（吉村界人）をギャフンと言わせる気持ちの