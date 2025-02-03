独裁政権が崩壊したシリアで、暫定政府の大統領に就任したばかりのアハマド・シャラア氏が、初の外遊先としてサウジアラビアを訪問しました。シリアの国営通信は2日、暫定政府のアハマド・シャラア大統領が外相とともに、サウジアラビアに到着したと報じました。シャラア大統領はその後、首都リヤドでサルマン皇太子と会談しました。「地域全体の平和と安定を維持し、シリア国民の経済的な現実を改善すること」に関して話