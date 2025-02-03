[2.2 セリエA第23節](ジュゼッペ・メアッツァ)※26:00開始<出場メンバー>[ミラン]先発GK 16 マイク・メニャンDF 19 テオ・エルナンデスDF 23 フィカヨ・トモリDF 31 ストラヒニャ・パヴロヴィッチDF 32 カイル・ウォーカーMF 4 イスマエル・ベナセルMF 14 ティジャーニ・ラインデルスMF 80 ユヌス・ムサFW 10 ラファエル・レオンFW 11 クリスティアン・プリシッチFW 90 タミー・エイブラハム控えGK 57 マルコ・スポルティエ
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