【プレミアリーグ第24節】(オールド トラフォード)マンチェスター・U 0-2(前半0-0)クリスタル・パレス<得点者>[ク]ジャン・フィリップ・マテタ2(64分、89分)<警告>[マ]ハリー・マグワイア(49分)、ブルーノ・フェルナンデス(64分)、マヌエル・ウガルテ(74分)[ク]ウィル・ヒューズ(72分)観衆:73,751人└パレスがマンU撃破で順位逆転に成功! 鎌田は2戦ぶり先発で決定機も…入れ替わり投入のエゼが先制起点に