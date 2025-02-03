[2.2 プレミアリーグ第24節](エミレーツ スタジアム)※25:30開始<出場メンバー>[アーセナル]先発GK 22 ダビド・ラヤDF 2 ウィリアン・サリバDF 6 ガブリエル・マガリャンイスDF 12 ユリエン ティンバーDF 49 M. Lewis-SkellyMF 5 トーマス・パーティMF 8 マルティン・ウーデゴーアMF 41 デクラン・ライスFW 11 ガブリエル・マルティネッリFW 19 レアンドロ・トロサールFW 29 カイ・ハバーツ控えGK 32 ネトDF 3 キーラン・テ