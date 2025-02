LAPONEグループ所属アーティストのJO1、INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEが2日、「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」東京ドーム公演のファイナルを開催。合同ライブならではの企画盛りだくさんで全51曲を届け、ファンを熱狂させた。「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」東京ドーム公演の模様5グループそれぞれのパフォーマンスはもちろん、「LAPOSTA」のテーマソング「LOVE ALL STAR」や各グループの楽曲を全員でパフォーマンスしたり