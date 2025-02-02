¡Ö¼«Ê¬¤Ï¸òºÝÃæ¤ÎÃËÀ­¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÌ¿¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò³Ð¤¨¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë½÷À­¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤ÏÃËÀ­¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¡¢Í·¤Ó¤ÈËÜÌ¿¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ï¥Ã¥­¥ê¤È¤·¤¿°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬ËÜµ¤¤Ç¹¥¤­¤Ê½÷À­¤Ë¤¹¤ë¡Ö°¦¾ðÉ½¸½¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ã¸òºÝÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÏ¢Íí¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤ë¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈµÞ¤ËÏ¢ÍíÉÑÅÙ¤¬¸º¤ëÃËÀ­¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ­¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¡È¤¿¤À¤ÎÍ·¤Ó¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢¸òºÝ