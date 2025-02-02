Ëè½µÆüÍËÌë10»þ¤«¤é¤Ï¡ÖÍ­µÈ¤£¤£eeeee¡ª¡Á¤½¤¦¤À¡ªº£¤«¤é¤ªÁ°¤ó¥Á¤Ç¥²¡¼¥à¤·¤Ê¤¤¡©¡×¡ÊÍ­µÈ¹°¹Ô¡¢¥¿¥«¥¢¥ó¥É¥È¥·¡¢¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¦ÅÄÃæÂî»Ö¡Ë¤òÊüÁ÷¡£2·î2Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÄ¹Ã«Àî²íµª¡Ê¶Ó¸ñ¡Ë¡¢ÃÓÅÄÈþÍ¥¡¢ÌÐ½ÐÌÚ¹À»Ê¤ò·Þ¤¨¤Æ¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡õPICO PARK2¡×¤ò¥×¥ì¥¤¡ª¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥È¥·¤¬¡È¥²¡¼¥à¥¤¥Ã¥×¥¹¡É¡©·ÝÇ½¿Í¸æÍÑÃ£¥×¥ë¥³¥®¤ÎÌ¾Å¹¤ØÄ¹Ã«Àî¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤È¤È¤â¤Ë¹Á¶è¡¦Ï»ËÜ